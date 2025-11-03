Una violenza gravissima Eleonora Daniele sconvolta scene bruttissime | Ora denuncia immediata

La puntata odierna di Storie Italiane, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, si è aperta con un caso che da giorni tiene alta l’attenzione del pubblico: la scomparsa di una donna. Come di consueto, la trasmissione ha inviato una troupe sul posto per raccogliere testimonianze e aggiornamenti, ma ciò che è accaduto nelle ultime ore ha sconvolto non solo la redazione del programma, ma anche i telespettatori. Durante la diretta, la conduttrice ha infatti rivelato che la squadra inviata per il servizio è stata vittima di un’aggressione. “Questa aggressione è gravissima”, ha dichiarato la Daniele con evidente preoccupazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

