Una svedese a Cesena Volvo EX30 Cross Country

Da Bologna a Cesena per un pranzo: la scusa perfetta per provare la nuova Volvo EX30 Cross Country e scoprire Villa Monty Banks, la casa del comico romagnolo che conquistò Hollywood. Due storie di ritorni, entrambe con trazione integrale e senso dell’ironia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Una svedese a Cesena, Volvo EX30 Cross Country

Approfondisci con queste news

CARABINIERI - Attimi di follia alla stazione ferroviaria di Cesena Vai su Facebook

Italia Svezia, minuto 92 Pafundi pronto a calciare il rigore, ma lo stadio Manuzzi di Cesena urla a gran voce il nome di Tommaso Berti ? Berti è nato e cresciuto a Cesena e milita proprio nella squadra allenata da Mignani Pafundi non esita: prim - X Vai su X

Volvo EX30: la prova del SUV compatto elettrico svedese [FOTO] - Volvo ha già pianificato la vendita di vetture solo a zero emissioni dal 2030 e sta aumentando la propria offerta ... motorionline.com scrive

Volvo EX30: l'elettrica svedese originale e democratica - E fondamentale per l'evoluzione del brand è la nuova EX 30, un'auto unica nel design, ricca di contenuti, e realizzata con attenzione all'ambiente già nella fase costruttiva. Scrive ansa.it

Volvo EX30: è stata nominata Auto dell’Anno 2023 da The Sun - La Volvo EX30 deve ancora arrivare sulle strade, visto che le consegne devono ancora iniziare, ma il crossover elettrico del marchio svedese ha già ricevuto un importante riconoscimento. Da motorionline.com