Una scuola giapponese insegna l’inglese usando Silent Hill PT
Quando si parla di videogiochi utilizzati per migliorare l’inglese, vengono alla mente avventure narrative o software educativi, non certo un teaser psicologico che ha terrorizzato milioni di giocatori. Eppure, in una scuola superiore della prefettura di Niigata è accaduto proprio questo: gli studenti hanno seguito una lezione di inglese usando P.T., la misteriosa e ormai leggendaria demo horror nata da Hideo Kojima e Konami. Una scelta fuori dagli schemi che ha subito fatto parlare di sé, e che, ammettiamolo, molti avrebbero voluto provare tra i banchi. Comandi vocali, corridoi da incubo e apprendimento pratico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Argomenti simili trattati di recente
Comprensivo 1 Chieti. . Nell’ambito del progetto “Il Giappone non è così lontano” in collaborazione con il Comune di Chieti e l’associazione Giappone Abruzzo, la nostra scuola ha ospitato un ragazzo giapponese. Ecco un breve video realizzato dai raga - facebook.com Vai su Facebook
A scuola di emozioni: il Giappone introduce ufficialmente l’educazione emotiva come materia scolastica. E in Italia? - Mentre in Italia si continua a parlare – senza mai agire davvero – di educazione emotiva tra i banchi di scuola, dall’altra parte del mondo c’è chi è già passato ai fatti. Come scrive greenme.it