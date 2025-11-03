Una scuola giapponese insegna l’inglese usando Silent Hill PT

3 nov 2025

Quando si parla di videogiochi utilizzati per migliorare l’inglese, vengono alla mente avventure narrative o software educativi, non certo un teaser psicologico che ha terrorizzato milioni di giocatori. Eppure, in una scuola superiore della prefettura di Niigata è accaduto proprio questo: gli studenti hanno seguito una lezione di inglese usando P.T., la misteriosa e ormai leggendaria demo horror nata da Hideo Kojima e Konami. Una scelta fuori dagli schemi che ha subito fatto parlare di sé, e che, ammettiamolo, molti avrebbero voluto provare tra i banchi. Comandi vocali, corridoi da incubo e apprendimento pratico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

