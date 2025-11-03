Tre vite salvate, centinaia di controlli gratuiti e un territorio unito nella prevenzione: è il bilancio dell’Ottobre in rosa di Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, presentato il 30 ottobre nella sala don Besana, a Busto Garolfo. Il senso di una comunità che si muove Una serata, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Una rete che salva vite: visite gratuite e diagnosi più tempestive