Una preghiera di suffragio per l' ultimo saluto a Stefano D' Anteo lo scalatore di Montesilvano morto a Roccamorice
Ha scosso tutta la comunità di Montesilvano e non solo l'improvvisa scomparsa di Stefano D'Anteo, lo scalatore di 35 anni deceduto sabato 1 novembre a causa di un tragico incidente a Roccamorice.Il 35enne D'Anteo, insieme ad altri scalatori, era impegnato in un'arrampicata quando, improvvisamente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
