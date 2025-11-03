Una nuova energia più stabile e sostenibile illumina il futuro di aziende e famiglie

Sondriotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di volatilità e incertezze, nel 2025 il mercato energetico italiano è entrato in una nuova fase, caratterizzata da bollette più prevedibili e costi che riflettono una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti.Un’evoluzione che deriva non solo da politiche europee che hanno rafforzato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

