Una mia amica malata di tumore mi ha detto ‘guarda mio marito ancora ci prova agli uomini non fa schifo niente’ L’ho inserita nel film | così Ferzan Ozpetek
Ferzan Ozpetek è stato ospite ieri, domenica 2 novembre, a “Domenica In” su Rai1 ha confessato a Mara Venier: “Mi sento sempre fuori posto, ma con ‘Diamanti’ mi riconoscono ovunque. Una mia amica malata di tumore mi ha suggerito una battuta diventata cult in ‘Allacciate le cinture’ ”. Poi ha spiegato del perché si senta fuori luogo: “ Questo è il mio dramma. Una cosa d’infanzia credo ma non entriamo in questo discorso. Ho nostalgia dei giorni sul set di ‘Diamanti’. Quando vado in altri Paesi c’è un’accoglienza molto bella, dopo questo film ho percepito un cambiamento, adesso in qualsiasi parte vado mi riconoscono, anche perché mi ci sono messo dentro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
