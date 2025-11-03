Una mia amica malata di tumore mi ha detto ‘guarda mio marito ancora ci prova agli uomini non fa schifo niente’ L’ho inserita nel film | così Ferzan Ozpetek

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferzan Ozpetek è stato ospite ieri, domenica 2 novembre, a “Domenica In” su Rai1 ha confessato a Mara Venier: “Mi sento sempre fuori posto, ma con ‘Diamanti’ mi riconoscono ovunque. Una mia amica malata di tumore mi ha suggerito una battuta diventata cult in ‘Allacciate le cinture’ ”. Poi ha spiegato del perché si senta fuori luogo: “ Questo è il mio dramma. Una cosa d’infanzia credo ma non entriamo in questo discorso. Ho nostalgia dei giorni sul set di ‘Diamanti’. Quando vado in altri Paesi c’è un’accoglienza molto bella, dopo questo film ho percepito un cambiamento, adesso in qualsiasi parte vado mi riconoscono, anche perché mi ci sono messo dentro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

una mia amica malata di tumore mi ha detto 8216guarda mio marito ancora ci prova agli uomini non fa schifo niente8217 l8217ho inserita nel film cos236 ferzan ozpetek

© Ilfattoquotidiano.it - “Una mia amica malata di tumore mi ha detto ‘guarda mio marito ancora ci prova, agli uomini non fa schifo niente’. L’ho inserita nel film”: così Ferzan Ozpetek

Contenuti che potrebbero interessarti

Il grande cuore di Taylor Swift: dona 100mila dollari a una bambina malata di tumore - U n gesto di solidarietà che scalda il cuore: Taylor Swift ha donato 100mila dollari alla famiglia di una bimba di 2 anni alle prese con un raro tumore al cervello, portando la raccolta fondi ben ... Scrive iodonna.it

mia amica malata tumoreTaylor Swift dona 100mila dollari a una piccola fan con tumore al cervello: il messaggio a sorpresa della cantante - Taylor Swift ha donato circa 85 mila euro per aiutare una piccola fan, Lilah, ha curare il suo tumore al cervello: la donazione è arrivata dopo un video ... Segnala fanpage.it

mia amica malata tumoreDal tumore al tentato suicidio, le rivelazioni di Fedez: “Mollati gli psicofarmaci il mio cervello gridava” - Nel suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra Fedez parla di due momenti difficili della sua vita: il tumore e un tentato suicidio. Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Mia Amica Malata Tumore