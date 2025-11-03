una maratona commerciale che coinvolge e commerce negozi fisici e supermercati

I l conto alla rovescia è già iniziato. Non serve aspettare il 28 novembre, la data ufficiale, per accorgersene: basta aprire la casella email, scorrere i social o fare un salto in un negozio per capire che il Black Friday è diventato molto più di un venerdì. La giornata delle super promozioni è diventata un rito collettivo che nel 2025 durerà ben otto giorni, anticipando l’inizio il 24 novembre per terminare il 1° dicembre. Una maratona commerciale che promette sconti su tutto: tecnologia, moda, viaggi, cosmetici, perfino alimentari. Ma davanti alle offerte “imperdibili” delle vetrine digitali e no, una domanda si fa largo: come distinguere le vere occasioni dalle finte promesse? Black Friday, i consigli per evitare le truffe e non spendere un patrimonio X Black Friday, un venerdì che non è più solo venerdì. 🔗 Leggi su Iodonna.it

