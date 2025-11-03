Una Hotels che débacle | stritolata da Milano
REGGIO EMILIA 61 MILANO 93 UNA HOTELS: Barford 4, Woldetensae 2, Caupain 7, Williams 10, Smith 9, Uglietti 2, Severini, Deme 2, Echenique 14, Vitali 11, N.e.: Mainini e Abreu. All.: Priftis EA7: Mannion 13, Ellis 7, Tonut 6, Brooks 20, Leday 2, Ricci 9, Guduric 10, Diop 2, Shields 7, Nebo 10, Totè 7. N.e.: Dunston. All.: Messina Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Sergio Noce, Antonio Bartolomeo Parziali: 16-27, 28-53, 50-69 Note: spettatori 3772, tiri da 3: Una Hotels 530, EA7 1018; tiri liberi: Reggio Emilia 68, Milano 1018. Rimbalzi: 33-41 (Williams 6, Brooks 9). L’Armani espugna il PalaBigi, come da pronostico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it