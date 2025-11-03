Una donna accoltellata a Milano è grave Aggressore in fuga

Agi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Una donna di 43 anni è stata aggredita e colpita con un coltello poco prima delle 9 in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressore è fuggito. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, seppure la vittima sia rimasta sempre cosciente, sono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri. . 🔗 Leggi su Agi.it

una donna accoltellata a milano 232 grave aggressore in fuga

© Agi.it - Una donna accoltellata a Milano, è grave. Aggressore in fuga

Approfondisci con queste news

Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: &#232; grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Da fanpage.it

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: aggredita alle 9 del mattino, le sue condizioni sono gravi - Indagini in corso dei carabinieri per riscostruire l'accaduto ... Lo riporta milano.corriere.it

donna accoltellata milano 232Donna accoltellata a Milano, &#232; in pericolo di vita. Si cerca l'ex marito, l'ipotesi di un agguato - Secondo le prime ricostruzioni sarebbe l'ex marito di 64 anni della vittima, Luciana Ronchi di 52 anni, ad aver teso un agguato alla donn ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Milano 232