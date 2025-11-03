OLGIATE OLONA (Varese) Un nuovo appartamento è pronto a Olgiate Olona per essere messo a disposizione di donne vittime di maltrattamenti, nell’ambito di un percorso di accoglienza e protezione. È il secondo alloggio nel territorio olgiatese, il primo di proprietà comunale, questo di Aler (azienda lombarda per edilizia popolare), intervento in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il nuovo appartamento non è solo un luogo fisico, ma uno spazio in cui le donne in difficoltà potranno ritrovare serenità, autonomia e dignità, attraverso un percorso di accompagnamento che unisce protezione, ascolto e opportunità concrete di reinserimento sociale e lavorativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una casa protetta. Le donne vittime trovano serenità