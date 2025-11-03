Una bellissima sorpresa per la Battaglia di Andrea | una grande donazione da Iper srl per gli scaffali di Andrea

Napolitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte la solidarietà arriva quando meno te lo aspetti. Oggi, il citofono della sede de La Battaglia di Andrea ha suonato per una consegna inaspettata. Nessuno si aspettava un gesto così grande e spontaneo: due grandi scatoloni pieni di materiale didattico, donati con il cuore da Iper S.R.L. –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

