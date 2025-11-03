Una bandiera che racconta!
Un viaggio tra storia, colori e fantasia! In questo laboratorio i bambini scopriranno la storia della bandiera tricolore di Oliosi, un simbolo di coraggio e unione, divisa e poi ricomposta. Attraverso racconti, riflessioni e la tecnica del collage, ciascun partecipante realizzerà una bandiera. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Simracingleague.it. . ? "Il punto di Lorenzo Mangano" A Le Mans pioggia, notte e bandiera rossa hanno trasformato la gara in un thriller a quattro ruote. Lorenzo Mangano racconta con il suo stile unico la vittoria di Lo Faro, il dominio di Bristot e tutte le ombre - facebook.com Vai su Facebook
Il Touring Club Italiano assegna a Montopoli in Val d’Arno la Bandiera Arancione n.300 - Il Touring Club Italiano assegna oggi a Montopoli in Val d’Arno la Bandiera Arancione numero 300. Riporta gonews.it
Devi visitare il museo della bandiera italiana, si trova proprio qui - C’è un luogo, a Reggio Emilia, dove la storia si può toccare con mano. Segnala esquire.com
Giulia Mei: « Bandiera ? Parla della frustrazione per aver normalizzato la violenza. Ci chiamano “cantautrici” come fosse un genere a parte» - «Noi trentenni siamo figli di un sistema di valori ormai inapplicabile, ma di cui non riusciamo a libera ... Da vanityfair.it