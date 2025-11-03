Un voto disinformato Dai Paesi Bassi all’Irlanda come l’IA è entrata nelle ultime elezioni

È dovuto persino intervenire il garante dei dati olandese per porre un freno alla disinformazione online, in vista delle elezioni nei Paesi Bassi. Lo scorso 21 ottobre, l’autorità ha chiesto ai cittadini di non formarsi un’idea su chi votare chiedendo ai chatbot in quanto questi forniscono una realtà “altamente distorta e polarizzata del panorama politico”. Agli elettori di sinistra, gli assistenti virtuali presentavano il partito GreenLeft-Labour come quello ideale, mentre a quelli di destra proponevano il Partito per la Libertà (Pvv) di estrema destra. Ma non è stato l’unico problema in questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Formiche.net

