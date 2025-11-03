Un voto disinformato Dai Paesi Bassi all’Irlanda come l’IA è entrata nelle ultime elezioni
È dovuto persino intervenire il garante dei dati olandese per porre un freno alla disinformazione online, in vista delle elezioni nei Paesi Bassi. Lo scorso 21 ottobre, l’autorità ha chiesto ai cittadini di non formarsi un’idea su chi votare chiedendo ai chatbot in quanto questi forniscono una realtà “altamente distorta e polarizzata del panorama politico”. Agli elettori di sinistra, gli assistenti virtuali presentavano il partito GreenLeft-Labour come quello ideale, mentre a quelli di destra proponevano il Partito per la Libertà (Pvv) di estrema destra. Ma non è stato l’unico problema in questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Sono trascorsi dieci anni dal quel 30 ottobre 2015, che pose fine davanti a un notaio - in maniera irrispettosa nei confronti dell'espressione e del voto di tanti cittadini - all'esperienza del governo della Capitale d'Italia voluta dal 63,9% delle elettrici e degli eletto - facebook.com Vai su Facebook
Il voto nei Paesi Bassi premia gli europeisti e punisce Wilders, ma il Parlamento resta frammentato - In Parlamento ci saranno 16 pariti, una situazione che annuncia altra instabilità mentre l’indebolimento de ... Da ilfoglio.it
Elezione nei Paesi Bassi: testa a testa estremo nel voto, D66 e PVV appaiati a scrutinio quasi concluso - Lo spoglio nei Paesi Bassi, rivela un risultato di estrema parità tra i Liberali Progressisti del D66 e il Partito per la Libertà ... Riporta ilmetropolitano.it
Paesi Bassi al voto: testa a testa liberali-nazionalisti e Jetten festeggia - Per gli exit poll, a chiusura delle urne, la sua lista, D66, è la più votata. Da dire.it