Un territorio sempre più fragile La frana blocca due province fra Toscana e Liguria

Aulla (Massa-Carrara), 3 novembre 2025 – La pioggia incessante di questo inizio del mese di novembre che, nei giorni scorsi, aveva provocato allagamenti nella Piana di Filattiera, ha causato nel pomeriggio della domenica appena trascorsa la caduta di una frana che ha comportato la chiusura del traffico sulla nazionale 62 della Cisa fino a tarda sera. Intorno alle 16 di ieri. nei pressi del bivio che conduce al Santuario della Madonna degli Angeli, in località ’Lame di Aulla’, un grosso smottamento costituito da massi, pietrame e terra, è precipitato dall’alto di una sovrastante balza, bloccando di fatto la circolazione sulla arteria nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un territorio sempre più fragile. La frana blocca due province fra Toscana e Liguria

