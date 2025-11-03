U n tuffo al cuore per Aurora Ramazzotti e per tutti i suoi follower. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha condiviso nelle sue storie Instagram un dolcissimo filmato d’archivio che risale a quasi trent’anni fa. Nel video, il giovane Eros – allora poco più che trentenne – è alle prese con un momento quotidiano e tenerissimo: il cambio del pannolino alla piccola Aurora appena nata. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti al photocall di “Vuoi scommettere?”. guarda le foto Aurora Ramazzotti, quando era papà Eros a cambiarle il pannolino. Il breve estratto, ripreso probabilmente da una vecchia videocassetta di famiglia, mostra il cantante mentre si prende cura della sua bambina con un misto di tenerezza e goffaggine, tra sorrisi e gesti pieni d’amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un tenero tuffo nel passato: l'influecer ritrova un vecchio video in cui Eros le cambia il pannolino. Un papà dolcissimo