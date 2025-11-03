| un soulslike da fiaba oscura che profuma di Nintendo 64

Se hai nostalgia delle atmosfere cupe e solenni del primo Dark Souls, ma ti manca anche quella ruvidità affascinante dei giochi Nintendo 64, c’è un nuovo progetto che potrebbe catturarti al primo sguardo: Mouseward, disponibile in versione pre-alpha. Il team dietro al titolo è lo stesso di Void Sols, il soulslike personalizzabile pensato anche per chi non è veterano del genere, e qui ritroviamo la stessa filosofia. La morte non è una punizione definitiva, ma un passaggio naturale, un modo per imparare e migliorare. Progressione alla Souls. ma più indulgente. In Mouseward, ogni caduta non cancella i progressi: gli avversari tornano, certo, ma tu mantieni i punti guadagnati e puoi convertirli subito presso l’ultimo falò, attraverso un sistema di crescita che richiama Skyrim, ma in versione eterea e stilizzata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

