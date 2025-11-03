Un sidecar speciale e una maratona unica per Davide il bimbo di 7 anni affetto da una rara malattia genetica

Givi S.p.A., la storica azienda bresciana leader nel settore degli accessori moto, ha partecipato ad un importante progetto all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. Per la prima volta alla Transitalia Marathon evento internazionale di mototurismo giunto all’11°edizione, ha preso parte un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

