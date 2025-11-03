Un secondo crollo della Torre dei Conti a Roma | c’è un operaio intrappolato uno è grave
Dopo i soccorsi iniziali, un secondo crollo
Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Lo riporta ilmessaggero.it
Roma, crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio sotto le macerie - Una pioggia di calcinacci ha preceduto l’implosione della torre, già venuta giù in parte qualche ora prima (VIDEO). adnkronos.com scrive
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... tg24.sky.it scrive