Un questionario per l’ex Olivetti Il futuro della vecchia scuola porterà la firma di Polidesign

Comincia il percorso di comunità sull’ex Olivetti: arriva un questionario online per famiglie, imprese, professionisti "per accogliere spunti e idee sul futuro della vecchia scuola", ad Arcore. Il progetto sarà firmato da POLI.design, incaricato di studiare la seconda vita dell’istituto superiore, punto di riferimento in passato per la formazione di intere generazioni e oggi edifico abbandonato in centro. Il sindaco Maurizio Bono ha ingaggiato la costola del Politecnico proprio per dare vita a un piano nato dalla partecipazione. Nulla di calato sopra la testa dei cittadini: "Una soluzione così non funzionerebbe – spiega – per questo abbiamo scelto un approccio diverso, che coinvolga la gente guidata da professionisti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

