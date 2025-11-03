Un questionario per l’ex Olivetti Il futuro della vecchia scuola porterà la firma di Polidesign
Comincia il percorso di comunità sull’ex Olivetti: arriva un questionario online per famiglie, imprese, professionisti "per accogliere spunti e idee sul futuro della vecchia scuola", ad Arcore. Il progetto sarà firmato da POLI.design, incaricato di studiare la seconda vita dell’istituto superiore, punto di riferimento in passato per la formazione di intere generazioni e oggi edifico abbandonato in centro. Il sindaco Maurizio Bono ha ingaggiato la costola del Politecnico proprio per dare vita a un piano nato dalla partecipazione. Nulla di calato sopra la testa dei cittadini: "Una soluzione così non funzionerebbe – spiega – per questo abbiamo scelto un approccio diverso, che coinvolga la gente guidata da professionisti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il futuro del Casentino in un clic. Questionario online ai residenti: possono denunciare i disservizi - Con un questionario on line dove verrà posta l’attenzione su qualità della vita, servizi socio sanitari, infrastrutture e trasporti. Secondo lanazione.it
La Sant'Anna coordina il questionario online per il futuro dell'Elba - Il questionario proposto nel progetto Pnrr “Tuscany Health Ecosystem”, Spoke 10, punta a costruire il futuro dell’Isola d’Elba ascoltando le opinioni degli abitanti, grazie all’Osservatorio della ... Lo riporta lanazione.it