Un questionario per l’ex Olivetti Il futuro della vecchia scuola porterà la firma di Polidesign

Ilgiorno.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia il percorso di comunità sull’ex Olivetti: arriva un questionario online per famiglie, imprese, professionisti "per accogliere spunti e idee sul futuro della vecchia scuola", ad Arcore. Il progetto sarà firmato da POLI.design, incaricato di studiare la seconda vita dell’istituto superiore, punto di riferimento in passato per la formazione di intere generazioni e oggi edifico abbandonato in centro. Il sindaco Maurizio Bono ha ingaggiato la costola del Politecnico proprio per dare vita a un piano nato dalla partecipazione. Nulla di calato sopra la testa dei cittadini: "Una soluzione così non funzionerebbe – spiega – per questo abbiamo scelto un approccio diverso, che coinvolga la gente guidata da professionisti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un questionario per l8217ex olivetti il futuro della vecchia scuola porter224 la firma di polidesign

© Ilgiorno.it - Un questionario per l’ex Olivetti. Il futuro della vecchia scuola porterà la firma di Poli.design

Leggi anche questi approfondimenti

Il futuro del Casentino in un clic. Questionario online ai residenti: possono denunciare i disservizi - Con un questionario on line dove verrà posta l’attenzione su qualità della vita, servizi socio sanitari, infrastrutture e trasporti. Secondo lanazione.it

La Sant'Anna coordina il questionario online per il futuro dell'Elba - Il questionario proposto nel progetto Pnrr “Tuscany Health Ecosystem”, Spoke 10, punta a costruire il futuro dell’Isola d’Elba ascoltando le opinioni degli abitanti, grazie all’Osservatorio della ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Questionario L8217ex Olivetti Futuro