Un posto al sole | i litigi tra fratelli e sorelle sono dolorosi ma passano in fretta
Tra le gemelle scoppia il putiferio. Una di quelle liti che solo tra sorelle e fratelli possono succedere. E sono le più pesanti. Perché le delusioni e i tradimenti dalle persone con cui hai spartito il pane e il tetto sono le più crude e le più dolorose. Ma sono anche quelle che passano più in fretta. E così, grazie all’intromissione di Serena, la terza sorella, le due arrivano a un compromesso e fanno pace. Compromesso che passa da una rivendicazione fondamentale: la gara a chi dovesse essere assunta non poteva basarsi su chi delle due si fosse ridotta di più lo stipendio. Per un semplice motivo: nel mondo reale non funziona così. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Le anticipazioni del 3 novembre di Un Posto al Sole Vai su Facebook
Un posto al sole: allontanamenti e litigi tra coppie - Con Damiano non riesce ad avere più intesa né interesse, ed è evidente a tutti meno che a lei. Segnala ilfoglio.it
Un posto al sole, episodio del 30/10: Marina spia Vinicio e ottiene foto compromettenti - Marina giocherà l’ennesima carta per contrastare l’ascesa dei fratelli Gagliotti, ottenendo la prova della dipendenza di Vinicio da sostanze illecite ... Secondo it.blastingnews.com
Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 29 ottobre: Vinicio sta per cadere nella trappola - Nonostante la buona notizia appena ricevuta, infatti, le anticipazioni della puntata di domani di Un Posto al Sole rivelano che ... Lo riporta msn.com