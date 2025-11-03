Un posto al sole | i litigi tra fratelli e sorelle sono dolorosi ma passano in fretta

Tra le gemelle scoppia il putiferio. Una di quelle liti che solo tra sorelle e fratelli possono succedere. E sono le più pesanti. Perché le delusioni e i tradimenti dalle persone con cui hai spartito il pane e il tetto sono le più crude e le più dolorose. Ma sono anche quelle che passano più in fretta. E così, grazie all’intromissione di Serena, la terza sorella, le due arrivano a un compromesso e fanno pace. Compromesso che passa da una rivendicazione fondamentale: la gara a chi dovesse essere assunta non poteva basarsi su chi delle due si fosse ridotta di più lo stipendio. Per un semplice motivo: nel mondo reale non funziona così. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

