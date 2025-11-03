Quando Bice entra in scena, le regole saltano. E questa volta l’idea non è una delle sue trovate folkloristiche: è un piano vero, pericoloso e – forse – risolutivo. La posta in gioco? I soldi che Lello Troncone le deve, l’equilibrio di Guido e Mariella e la tranquillità dell’intero condominio. La settimana si accende su . L'articolo Un posto al sole, anticipazioni UPAS: “Operazione Bice”, la missione da infiltrata che può cambiare tutto. e non solo a casa Troncone! è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: “Operazione Bice”, la missione da infiltrata che può cambiare tutto… e non solo a casa Troncone!