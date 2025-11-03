Un piccolo gesto un aiuto concreto sabato 15 novembre l' appuntamento con la Colletta alimentare

3 nov 2025

Sabato 15 novembre torna l’appuntamento con la Giornata nazionale della colletta alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

