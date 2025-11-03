Un partito vola gli altri crollano Sondaggi Mentana il dato è clamoroso | chi festeggia

Fratelli d’Italia continua a crescere e consolida la propria leadership politica, mentre gli altri partiti principali registrano flessioni o restano stabili. È quanto emerge dal sondaggio Swg realizzato per il Tg La7, che fotografa le intenzioni di voto degli italiani aggiornate al 3 novembre 2025. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna un ulteriore 0,2%, attestandosi al 31,4%, e rafforzando il suo primato. Il dato conferma una tendenza ormai costante: Fratelli d’Italia, nonostante le difficoltà economiche e il complesso scenario internazionale, continua a mantenere un consenso solido, ampliando la distanza dai principali avversari politici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un partito vola, gli altri crollano”. Sondaggi Mentana, il dato è clamoroso: chi festeggia

