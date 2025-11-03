Un parco per ricordare la ’strega’ arsa sul rogo
Crespellano (Bologna), 3 novembre 2025 – “Strega enormissima”. Così passò alla storia Gentile Budrioli, astrologa, curatrice ed erborista bolognese, nota tra i contemporanei per la sua grande abilità nella guarigione e bruciata al rogo dall’Inquisizione in piazza San Domenico, nel 1498, con l’accusa di stregoneria. Intitolato a Gentile Budrioli il parco alla Muffa di Crespellano. Oltre 500 anni dopo, il suo nome torna ora a risuonare nel parco di via Leonilde Iotti, alla Muffa di Crespellano, un’area verde che lo scorso venerdì è stata intitolata proprio alla sua figura, in linea con l’impegno del Comune per una toponomastica sempre più inclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
