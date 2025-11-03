Un palermitano alla corte di Iginio Massari | Matteo Costa tra i nuovi ambasciatori Apei 2025

Un palermitano alla corte di Iginio Massari. Si tratta di Matteo Costa, dell'omonima pasticceria, selezionato tra i sei nuovi ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana nominati durante il seminario tecnico Apei 2025. Un riconoscimento altamente esclusivo nel panorama della pasticceria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

