Un operaio gravemente ferito e quattro persone estratte vive dalle macerie dopo il crollo di parte della Torre dei Conti in ristrutturazione a Roma

Feedpress.me | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dopo il crollo di una struttura (la Torre dei Conti in fase di ristrutturazione) in Largo Corrado Ricci, al centro di Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Un operaio in codice rosso E’ stato trasportato in codice rosso in ospedale l’operaio soccorso dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

