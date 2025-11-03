un mondiale u17 extralarge con vista sulla coppa del mondo 2026

A partire da oggi e fino al 27 novembre, Doha è pronta ad accogliere nuovamente la Coppa del mondo. La capitale del Qatar torna a essere l’epicentro del calcio internazionale, questa volta ospitando la competizione riservata alla categoria U17, che la Fifa utilizzerà come banco di prova in vista della rassegna iridata delle nazionali maggiori. Ai Mondiali U17, infatti, prenderanno parte per la prima volta 48 squadre come nella versione senior in programma il prossimo anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questo aumento raddoppierà il numero totale di partite, che passeranno da 52 a 104 e si disputeranno tutte nell’immenso centro tecnico dell’Aspire Academy. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

