Un gol di Okaka condanna l’Ascoli A Ravenna arriva la prima sconfitta
1 ASCOLI 0 (3-5-2) Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati (dal 42’ s.t. Da Pozzo), Tenkorang, Rossetti, Lonardi (dal 30’ s.t. Falbo), Rrapaj (dal 42’ s.t. Ilari); Luciani (dal 31’ s.t. Okaka), Spini (dal 18’ s.t. Zagre). Panchina: Stagni, Borra, Mandorlini, Di Marco, Calandrini, Raimondo, Bianconi, Sermenghi, Karim, Menegazzo. All. Marchionni ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (dal 27’ s.t. Guiebre); Milanese (dal 42’ s.t. Oviszach), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna (dal 42’ s.t. Corradini), D’Uffizi (dal 28’ s.t. Ndoj); Gori (dal 28’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Zagari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
