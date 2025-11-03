Un giornalista francese su Sinner | Provavo affetto per lui ma questa settimana mi ha dato sui nervi
Stephen Brun critica Sinner per l’atteggiamento a Parigi definendolo freddo e privo di emozioni rispetto ad Alcaraz e Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
