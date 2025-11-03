Un ’fiume’ in città Caos sulle strade invase dall’acqua e rese impraticabili

Un fiume in città. Acqua e fango hanno travolto soprattutto i quartieri di Pegazzano e Canaletto creando enormi disagi alla circolazione. Le forti precipitazioni hanno mandato sott’acqua anche viale Amendola e via Veneto. Una situazione che si è improvvisamente aggravata, nonostante la sola allerta gialla, a metà pomeriggio tanto che il sindaco Pierluigi Peracchini ha attivato di urgenza il Centro operativo Comunale agli Stagnoni. Il dirigente Trapani e il personale in servizio nella sala operativa ha coordinato le squadre degli operai comunali reperibili, della Protezione civile e della polizia municipale che si sono messi al lavoro per liberare i tombini otturati che non riuscivano a smaltire l’onda di pioggia caduta e disciplinare il traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

