Un favoloso finale di stagione che tinge di azzurro i podi di Coppa Europa Lead a Tolosa

La Nazionale tricolore porta a casa 10 medaglie: 4 di tappa e 6 di circuito. Una spedizione indimenticabile quella dell’Italian Team a Tolosa, che chiude con una pioggia di medaglie e titoli la stagione agonistica internazionale 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it 4 le medaglie di tappa: oro per Vighetti (U19), Moar (U19) e Chelleris (U17), bronzo per Bagnoli (U19). 🔗 Leggi su Sportface.it

