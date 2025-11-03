N ell’ultima puntata di Blanca 3 (stasera su Rai 1 alle 21.30), Liguori rischia di finire in carcere per salvare la consulente del commissariato di Genova e Domenico di non svegliarsi dal coma. Finalmente viene trovato il bambino di Valja e scoperto chi c’è dietro il traffico di neonati provenienti dall’Ucraina. Una puntata romantica e ricca di colpi di scena, con una dedica speciale a tutte le mamme forti e coraggiose. Per Blanca si apre un nuovo capitolo di vita. Anche per Liguori. Il poliziotto deciderà di trasferirisi a Roma o di rimanere a Genova per amore? Domenico si prenderà carico del ruolo di padre? Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › Nella quinta puntata di stasera, Blanca deve affrontare uno sfregiatore seriale di donne Blanca 3 ultima puntata, anticipazioni e trama 3 novembre su Rai 1 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un episodio dedicato alle mamme forti e coraggiose