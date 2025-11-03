Un documentario tedesco | La camorra e Moggi comprarono l’arbitro greco di Napoli-Stoccarda Bild
La Bild dedica un ampio articolo alla prima puntata di un documentario della tv Ard “Ascesa e declino dello Stoccarda”. Si concentra sulla stagione 198889. In particolare sulla fine di Coppa Uefa contro il Napoli di Maradona. La partita finì 2-1 per il Napoli con alcuni episodi effettivamente controversi. Ricordiamo che all’epoca nel Napoli c’era Luciano Moggi. Scrive la Bild: Secondo la squadra di Stoccarda, l’arbitro Gerasimos Germanakos (morto a 75 anni) decise la finale in favore degli italiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
