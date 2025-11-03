Un defibrillatore per la comunità | cena benefica a San Giorgio

Venerdì 14 novembre, alle ore 20, al ristorante "La Dea" di San Giorgio cena benefica a sostegno della Pubblica e della comunità. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un defibrillatore per la cittadinanza.Ospiti d'onore il professor Luigi Cavanna, il sindaco di San Giorgio Donatella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

