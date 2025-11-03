Un colpo sfuma l’altro a segno | dalla casa del prete trafugati preziosi e un calice
MELISSANOARNESANO – Che i casi di furti (di auto, in attività o in abitazione) siano in aumento, nel territorio salentino, lo attesta proprio oggi l’indagine “Indice di criminalità” pubblicata dal “Sole 24 Ore”, ma senza scomodare le analisi che mettono insieme i dati basterebbe guardare le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
