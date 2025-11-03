un collega virtuale per assistere i team

NASCE ONE, il nuovo agente di intelligenza artificiale di Factorial, la scale-up europea specializzata in soluzioni All-in-One per la gestione aziendale. Presentato durante l’evento Factorial Next AI Edition 2025, il nuovo agente di intelligenza artificiale è pensato per integrarsi nei processi aziendali quotidiani come un "collega digitale". One non si limita a interagire tramite chatbot, ma si propone come un assistente intelligente in grado di affiancare manager e team nella gestione di attività complesse: dall’analisi dei dati alla gestione delle risorse umane, fino alla redazione di report e alla pianificazione operativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

