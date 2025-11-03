Un campione senza età | 15 anni fa la doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions

3 novembre 2010, Milan-Real Madrid 2-2: la storica doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions League. Ecco il ricordo di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Un campione senza età: 15 anni fa la doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions

