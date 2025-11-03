Un campione senza età | 15 anni fa la doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3 novembre 2010, Milan-Real Madrid 2-2: la storica doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions League. Ecco il ricordo di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

un campione senza et224 15 anni fa la doppietta di superpippo inzaghi in champions

© Pianetamilan.it - Un campione senza età: 15 anni fa la doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions

News recenti che potrebbero piacerti

Modric campione senza tempo e confini: stile e lezione anche per il vivaio del Milan. E Leao si scalda - Luka Modric, rientrato ieri dagli impegni con la nazionale croata, ha dedicato il pomeriggio ad una visita presso il Puma House of Football – Centro ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Campione Senza Et224 15