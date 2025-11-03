Un brindisino tra i migliori studenti d’Italia | Orgoglio per la comunità

Brindisireport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Nella mattinata odierna, il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, ha incontrato il giovane studente brindisino, Vittorio Antonio Trobia, insignito pochi giorni fa del titolo di Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, per essersi distinto tra i venticinque studenti più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

