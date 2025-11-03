Un boato poi il silenzio Tragedia spaventosa morto un italiano | travolti così all’improvviso
Le montagne, custodi silenziose di una bellezza maestosa e implacabile, hanno reclamato un altro tributo. Il rombo sordo, precursore dell’inferno bianco, ha travolto il campo base in un istante, trasformando la quiete in un caos fatale di neve, ghiaccio e detriti. Tra le vittime, la bandiera di un paese lontano si abbassa per un suo figlio, un appassionato di vette e sfide estreme. La sua vita si è spenta in un luogo remoto, unendosi al dramma di altre sei persone, colte di sorpresa dalla violenza della natura. Il sogno di conquista si è infranto, lasciando dietro di sé il silenzio del lutto e il ricordo di un’ascesa interrotta per sempre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
SINNER SI CONFERMA CAMPIONE IN ARABIA Ci sono giorni in cui il talento incontra il destino. Giorni in cui il silenzio di un ragazzo del Nord si trasforma in un boato che attraversa il mondo. Oggi Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina di storia. Ha bat - facebook.com Vai su Facebook
Il blitz, il silenzio, poi il boato: la tragedia a Castel d’Azzano - X Vai su X
Tragedia shock nel calcio, l’attaccante muore schiantandosi contro una mucca: video spaventoso - Le luci spente della notte avvolgevano la strada, un nastro d'asfalto che correva veloce sotto le ruote. Secondo thesocialpost.it