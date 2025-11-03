Un boato poi il silenzio Tragedia spaventosa morto un italiano | travolti così all’improvviso

Le montagne, custodi silenziose di una bellezza maestosa e implacabile, hanno reclamato un altro tributo. Il rombo sordo, precursore dell’inferno bianco, ha travolto il campo base in un istante, trasformando la quiete in un caos fatale di neve, ghiaccio e detriti. Tra le vittime, la bandiera di un paese lontano si abbassa per un suo figlio, un appassionato di vette e sfide estreme. La sua vita si è spenta in un luogo remoto, unendosi al dramma di altre sei persone, colte di sorpresa dalla violenza della natura. Il sogno di conquista si è infranto, lasciando dietro di sé il silenzio del lutto e il ricordo di un’ascesa interrotta per sempre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

