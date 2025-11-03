Un Bagno sonoro Pritha Paola Rossi presenta il suo libro ai Mercoledì coi grilli per la testa

Mercoledì 5 novembre alle ore 17,30 alla Libreria Internazionale Romagnosi nell'ambito della rassegna letteraria dei "Mercoledì coi grilli per la testa" Claudio Arzani, poeta e scrittore che d'abitudine presenta l'autore di turno, propone "Un Bagno Sonoro - Percorso interiore nella Bhagavad-Gita". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

