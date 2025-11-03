Un autunno ' a mattoncini' | nuovi appuntamenti per gli appassionati di Lego

Anche a novembre torna l'area giochi Lego al centro commerciale Le Maioliche di Faenza. Sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle 15.30 alle 18.30, i famosi mattoncini tornano protagonisti con laboratori creativi a tema autunnale in cui i bambini potranno dare forma alla fantasia pezzo dopo pezzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Castagnata & Mattoncini a Comerio! Domenica 2 novembre 2025 dalle 10.00 alle 18.00 a Comerio (VA) torna una delle giornate più attese dell’autunno, organizzata dalla Pro Loco: castagne, buon cibo, LEGO®, mercatini e uno spettacolo di burattini per t Vai su Facebook

Ottobre 2025 tra sport e yoga: 8 appuntamenti d’autunno - L’autunno è tradizionalmente una stagione di passaggio, in cui il corpo e la mente chiedono di rallentare i ritmi e allo stesso tempo di rigenerarsi per affrontare i mesi più freddi. Riporta iodonna.it