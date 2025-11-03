Un altro ti avrebbe fatto secco e ti avrebbe messo il veleno | la ramanzina di Jovanotti al topo che gli ha rosicchiato per mesi i cavi dello studio – VIDEO

Contro ogni pronostico, il topolino se l’è cavata con un richiamo verbale. Niente gabbia con il veleno per il topo che ha rosicchiato tutti i cavi dello studio di Jovanotti. Il cantante ha così adescato la preda in una gabbia vuota, per poi postare un video su TikTok in cui lo richiama alle buone maniere. Il topolino sembrava stesse ascoltando la ramanzina e una volta conclusa, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, lo ha liberato. Il topo di campagna da mesi stava rosicchiando i cavi dello studio di registrazione in Toscana dell’artista e dopo settimane di caccia al colpevole, Jovanotti ha scelto una linea soft. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

