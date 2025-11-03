Un 45enne arriva in ospedale in coma probabilmente per una overdose | l’indagine dei Carabinieri sulla sorte di un uomo di Sezze

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 45 anni, residente a Sezze, è stato portato d’urgenza in ospedale nella notte di giovedì. Aveva una grave crisi respiratoria ed era privo di sensi. Dopo le prime cure al Pronto soccorso, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina, dove è ricoverato in coma. Le condizioni e gli esami. I medici hanno eseguito gli accertamenti. Gli esami del sangue hanno mostrato positività agli stupefacenti, in particolare a cocaina e oppiacei. Si è trattato di un abuso di droghe che ha provocato un’overdose. Per questo sono stati somministrati farmaci per attenuare gli effetti, soprattutto degli oppiacei. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

