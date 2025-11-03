Un 4 novembre speciale in piazza Politeama | ecco il Villaggio della pace e del disarmo
Domani (martedì 4 novembre) in piazza Politeama, dalle 10 alle 20, sarà allestito "Il villaggio della pace e del disarmo", a cui parteciperanno numerosi movimenti e associazioni. La scelta del giorno non è casuale visto che l'iniziativa cade nella "Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Lunedì 3 novembre 2025 | ore 9.00 Speciale sulla Madonna delle Lacrime di Siracusa durante la trasmissione di Buon Mattino Tv2000 su Tv2000 - Canale 28 del digitale terrestre #savethedate #passaparola Arcidiocesi di Siracusa CESi Lacrimedamor Vai su Facebook
Festa dell’Unità Nazionale: celebrazioni il 4 novembre - Si svolgeranno il 4 novembre le celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”. Secondo rietinvetrina.it
Domani in piazza della Loggia si celebra il 4 novembre - Anche in centro a Brescia si terranno le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: il programma ... Da giornaledibrescia.it
“Nulla da festeggiare”, il 4 novembre la manifestazione in Piazza Chiodo - Durante la prima guerra mondiale, oltre alle vittime civili, migliaia di giovani furono mandati al ... Come scrive msn.com