Un 4 novembre speciale in piazza Politeama | ecco il Villaggio della pace e del disarmo

Palermotoday.it | 3 nov 2025

Domani (martedì 4 novembre) in piazza Politeama, dalle 10 alle 20, sarà allestito "Il villaggio della pace e del disarmo", a cui parteciperanno numerosi movimenti e associazioni. La scelta del giorno non è casuale visto che l'iniziativa cade nella "Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

