ultra fast fashion senza dazi in ue oltre 12 milioni di pacchi al giorno

Ormai lo sappiamo: il mercato della moda sta cambiando, e non per forza in meglio. La trasformazione che sta vivendo è trainata dalla logica del “tutto e subito”, alimentata da una corsa al consumo di capi sempre nuovi, ma soprattutto sempre più economici. Dietro il prezzo basso c’è però lo sfruttamento delle risorse naturali, della manodopera e spesso anche dei consumatori, che si ritrovano vittime di furti di dati. Il prezzo della fast fashion è quindi piuttosto alto. Dal presidente della Federazione Moda Italia Confcommercio arriva un nuovo allarme. Giulio Felloni chiede al Governo e all’Unione Europea misure urgenti per contrastare il fenomeno dell’ultra fast fashion, capace di mettere in circolazione ogni giorno in Europa 12 milioni di pacchi dal valore inferiore a 150 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

