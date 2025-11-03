Ultim’ora Yildiz con la Juve è finita | affare da 90 milioni

Kenan Yildiz è sempre più l’astro nascente della Juventus che sogna di blindarlo, ma una maxi offerta dall’estero potrebbe cambiare tutto. Il talento turco della Juventus sta vivendo un momento magico. A soli vent’anni, Kenan Yildiz è diventato in poco tempo uno dei volti più riconoscibili e affascinanti del panorama calcistico europeo. I tifosi bianconeri lo hanno adottato come un simbolo, un numero dieci capace di accendere lo stadio con giocate da fuoriclasse e gol che sembrano usciti da un videogioco. In campo mostra una naturalezza disarmante, una sicurezza che sorprende, ma soprattutto una fantasia che ricorda quella dei grandi interpreti del passato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ultim’ora Yildiz, con la Juve è finita: affare da 90 milioni

