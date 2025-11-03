Ultimo e Jaqueline Luna | l’amore è al capolinea?

Il cantautore Niccolò Moriconi, noto come Ultimo, e l'influencer Jacqueline Luna separano le vite dopo 11 mesi dalla nascita del figlio Enea il 30 novembre 2024. L'esperto di gossip Alessandro Rosica conferma la rottura imminente su Instagram. Rosica scrive: "Purtroppo tutto si è raffreddato". Aggiunge: "Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori". La dichiarazione arriva dopo una foto di Halloween postata da Luna su Instagram. Lei appare come Crudelia De Mon con Enea in costume da cucciolo. Ultimo assente dall'immagine. I follower commentano l'assenza.

