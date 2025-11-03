Ultimo e Jacqueline in crisi a breve l’annuncio dell’addio

Le prime voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline erano nate a causa di alcuni indizi social. Da tempo, infatti, i due non pubblicano più scatti insieme né dediche romantiche. Un dettaglio che i fan più attenti non hanno potuto ignorare. L’ultimo accostamento dei due era stato a Londra, quando Jacqueline aveva accompagnato Ultimo che si era anche esibito a sorpresa in un piccolo pub. A riaccendere il gossip è stato un recente post di Jacqueline, che per Halloween si è mostrata sui social insieme al figlio Enea, ma senza il compagno. Madre e figlio, vestiti come personaggi della “Carica dei 101”, hanno conquistato i follower, ma l’assenza di Ultimo è risultata impossibile da non notare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ultimo e Jacqueline in crisi, a breve l’annuncio dell’addio

