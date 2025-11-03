Ultimissime Juve LIVE | Spalletti e Di Gregorio presentano al sfida con lo Sporting Lisbona
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 3 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Le ultimissime sulla Juventus in tempo reale Tutte le novità - facebook.com Vai su Facebook
1 - Paulo #Dybala ha sbagliato il suo 1° calcio di rigore tra tutte le competizioni con la #Roma su 19 tentativi; in generale, l’argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana. - X Vai su X
DIRETTA Champions League, Juve-Sporting CP: conferenza stampa Luciano Spalletti – LIVE - Buona la prima contro la Cremonese, ma Spalletti deve riporla già nel cassetto dei ricordi perché domani c’è la Champions. Lo riporta calciomercato.it
Spalletti: "Juve fino alla fine? No, oltre. Yildiz riempie Instagram, Vlahovic vuole restare" - Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. tuttosport.com scrive
Spalletti, conferenza Champions Juve-Sporting: tutte le dichiarazioni in diretta - Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. Si legge su tuttosport.com