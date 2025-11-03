Ultimissime Juve LIVE | Spalletti e Di Gregorio presentano al sfida con lo Sporting Lisbona

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 3 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live spalletti e di gregorio presentano al sfida con lo sporting lisbona

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Spalletti e Di Gregorio presentano al sfida con lo Sporting Lisbona

Contenuti che potrebbero interessarti

ultimissime juve live spallettiDIRETTA Champions League, Juve-Sporting CP: conferenza stampa Luciano SpallettiLIVE - Buona la prima contro la Cremonese, ma Spalletti deve riporla già nel cassetto dei ricordi perché domani c’è la Champions. Lo riporta calciomercato.it

ultimissime juve live spallettiSpalletti: "Juve fino alla fine? No, oltre. Yildiz riempie Instagram, Vlahovic vuole restare" - Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. tuttosport.com scrive

Spalletti, conferenza Champions Juve-Sporting: tutte le dichiarazioni in diretta - Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Spalletti